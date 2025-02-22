إصابة 7 أشخاص في حريق غلاية بخارية بشركة غزل المحلة

شهدت شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية حريق بغلاية بخارية والذي تم إخماده بواسطة الحماية المدينة، وتم نقل 7 عمال بعد إصابتهم جراء الحريق إلى استقبال مستشفى الشركة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول إصابة عمال بحروق من الدرجة الأولى والثانية جراء حريق غلاية ضغط بخاري بشكل مفاجئ فى شركة غزل المحلة .

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته، وتم نقل 7 مصابين للمستشفى لإسعافهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.