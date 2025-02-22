ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حريق غلاية بخارية بشركة غزل المحلة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية حريق بغلاية بخارية والذي تم إخماده بواسطة الحماية المدينة، وتم نقل 7 عمال بعد إصابتهم جراء الحريق إلى استقبال مستشفى الشركة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول إصابة عمال بحروق من الدرجة الأولى والثانية جراء حريق غلاية ضغط بخاري بشكل مفاجئ فى شركة غزل المحلة .

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته، وتم نقل 7 مصابين للمستشفى لإسعافهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بمديرية الحماية المدينة سيارات الإسعاف شرطة النجدة