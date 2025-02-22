ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بجامعة بنها بأسعار مخفضة الأربعاء المقبل

جامعة بنها
جامعة بنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها معرض"أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك يومي 26 و27 فبراير الجارؤ بمجمع الكليات ببنها الساعة 11 صباحًا.

ويقام المعرض برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وتنظيم رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويضم المعرض عدد من المنتجات منها الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن واللحوم والخضروات والسمن والبقوليات، وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان.

افتتاح معرض اهلا رمضان بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة رئيس جامعة بنها معرض أهلا رمضان ناصر الجيزاوي