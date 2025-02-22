افتتاح معرض "أهلا رمضان" بجامعة بنها بأسعار مخفضة الأربعاء المقبل

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها معرض"أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك يومي 26 و27 فبراير الجارؤ بمجمع الكليات ببنها الساعة 11 صباحًا.

ويقام المعرض برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وتنظيم رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويضم المعرض عدد من المنتجات منها الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن واللحوم والخضروات والسمن والبقوليات، وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان.