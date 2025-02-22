هارب من 292 سنة سجن.. ضبط رجل أعمال متهم في قضايا نصب

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على رجل أعمال هارب من 292 سنة سجن في قضايا نصب بمنطقة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والاستيلاء على أموالهم، وأمكن تحديد وضبط المذكور (محكوم عليه في 104 حكم "حبس جزئي" بإجمالي مدد حبس 292 سنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.