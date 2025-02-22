ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

محافظ بنك فرنسا يتوقع خفض "المركزي الأوروبي " الفائدة إلى 2% في الصيف المقبل

بنك فرنسا
بنك فرنسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توقع محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2٪ بحلول الصيف المقبل.
وقال محافظ بنك فرنسا لمجلة البدائل الاقتصادية الفرنسية اليوم /السبت/ إنه بالنظر إلى ما نحن عليه اليوم، يمكن أن نكون عند 2٪ بحلول الصيف المقبل، مؤكدا أن توحيد القطاعات بين البنوك الأوروبية يمكن أن يجعلها أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي.
يذكر أنه في 30 يناير الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75٪، ووجه صانعو السياسة لمزيد من التخفيض في مارس حيث حلت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الباهت محل المخاوف بشأن التضخم المستمر.

بنك فرنسا البنك المركزى الأوروبي فرنسا