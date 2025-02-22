محافظ بنك فرنسا يتوقع خفض "المركزي الأوروبي " الفائدة إلى 2% في الصيف المقبل

توقع محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2٪ بحلول الصيف المقبل.

وقال محافظ بنك فرنسا لمجلة البدائل الاقتصادية الفرنسية اليوم /السبت/ إنه بالنظر إلى ما نحن عليه اليوم، يمكن أن نكون عند 2٪ بحلول الصيف المقبل، مؤكدا أن توحيد القطاعات بين البنوك الأوروبية يمكن أن يجعلها أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي.

يذكر أنه في 30 يناير الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75٪، ووجه صانعو السياسة لمزيد من التخفيض في مارس حيث حلت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الباهت محل المخاوف بشأن التضخم المستمر.