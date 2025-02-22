الأرصاد تكشف حالة طقس شهر رمضان

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ "هيئة الأرصاد الجوية"، تفاصيل عن طبيعة طقس شهر رمضان، مؤكدة أن الأربعاء المقبل سيشهد بداية لتحسن الأحوال الجوية.

وقالت خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنه بداية من يوم الأربعاء ستعود معدلات درجات الحرارة إلى معدلاتها الشتوية المعتدلة.

وأوضحت أن حالة الطقس على مدار شهر رمضان كله، سيكون دافء نهارا، بارد او شديد البرودة ليلا، بكافة محافظات الجمهورية.

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة باردة تضرب البلاد كافة من مساء أمس الجمعة وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة حتى يوم الأربعاء، إذ تنخفض خلال الموجة درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 درجات، بسبب تأثرنا الكتل الشمالية القادمة من جنوب شرق أوروبا، علاوة على وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.