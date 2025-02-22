أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، في بيان له، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، ونشاط حركة الرياح، وسقوط الأمطار بغزارة.

رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى للتعامل مع آثار الطقس في بورسعيد

وأشار المحافظ إلى أنه وجه بتكثيف انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار وسحبها من الشوارع، فضلا عن المتابعة المستمرة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وغرف العمليات بالأحياء على مدار الساعة، وذلك للتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس، موجها بالمتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وأكد أن محافظة بورسعيد تتابع التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة، مع التنسيق المستمر بين غرف العمليات بالأحياء و بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تفيد الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.