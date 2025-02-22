"غرفة الأخشاب" تبحث سبل التعاون مع مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط

أجرت غرفة صناعة منتجات الأخشاب زيارة لمركز تكنولوجيا الأثاث و كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، لبحث أوجه التعاون و تطوير قطاع صناعة الأثاث، وذلك في خطوة نحو تعزيز و تنمية الصناعة المحلية.

حضر الزيارة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتورة أسماء فودة مديرة مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط، و محمد مندي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب، والمهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، و إكرامي فهمي مدير دعم مجتمع الأخشاب والأثاث، و محمد حسن مدير المكتب بالغرفة.

وقالت الغرفة في بيان اليوم، إنه تم خلال الزيارة الاتفاق على بحث الخطوات التنفيذية لبرنامج تدريبي متخصص في مجال تنجيد الأثاث، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المركز، وذلك بهدف تطوير مهارات العاملين في هذا المجال ورفع مستوى جودة المنتجات.

وأشارت إلى أنه تم خلال الزيارة ايضاً لقاء مع الدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، لبحث سبل التعاون بين الغرفة والكلية، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون يتم من خلاله المشاركة في العملية التعليمية وتوفير الإرشاد لطلاب الكلية، مما يساهم في إعداد أجيال جديدة من الكفاءات المدربة والمؤهلة لسوق العمل.

و أكدت الغرفة أن هذه الزيارات والاجتماعات تأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بصناعة الأثاث في دمياط، من أجل تطوير هذه الصناعة وتنميتها، ورفع مستوى جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.