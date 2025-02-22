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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد إمام: "اتحادنا محدش يقف قدامه.. تحيا الوحدة العربية"

منشور الفنان محمد
منشور الفنان محمد إمام
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علق الفنان محمد إمام على الصورة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رفقة رؤوساء وملوك الدول العربية، على خلفية توحيد الصف العربي للتصدي لفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المطالبة بذلك.

ونشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة تجمع عدد من رؤوساء وملوك الدول العربية.

منشور الفنان محمد إمام 

وعلق الفنان محمد إمام على الصورة "صورة جميلة وتخلي الواحد يطمن، اقسم بالله اتحادنا ولا حد يقدر يقف قدامه، تحيا الوحدة العربية".

انهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، بالإعجاب بالصورة وروح الوحدة العربية بين الشعوب والحكام العرب، وتوحيد الموقف العربي.

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