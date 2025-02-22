مجلة لوبوان: "هل يمكن للولايات المتحدة أن تنفصل عن حلف شمال الأطلنطي في أوروبا"

ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية إنه قبل أقل من عام أي في 9 يوليو 2024، احتفل الناتو في واشنطن بالذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع حلف شمال الأطلنطي، وهو القانون التأسيسي لهذا التحالف الدفاعي، وفي حين انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بضع سنوات المنظمة التي وصفها بأنها في "حالة موت دماغي"، فقد استعاد الحلف بعض نشاطه إثر الحرب في أوكرانيا. بعد أن ظلتا محايدتين لفترة طويلة، انضمت فنلندا ثم السويد إلى صفوف حلف شمال الأطلنطي. وبينما طبقت عشر دول أعضاء فقط قاعدة تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي لدفاعها في عام 2023، فقد وصلت 23 دولة من بين 32 دولة لنفس نسبة الانفاق في عام 2024، بإجمالي 1185 مليار دولار من الإنفاق التراكمي.

ولكن الآن، وفي أقل من عام واحد، انهارت الصلابة الواضحة للتحالف في غضون أسابيع قليلة مع تصريحات مدوية من الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي. كان هناك بالفعل إنذار أول في فبراير 2024. وعندما سأله أحد رؤساء الدول عما إذا كانت الولايات المتحدة ستأتي لمساعدة بلاده في حال تعرضها لهجوم روسي، حتى من دون الوصول إلى 2%، أجاب المرشح دونالد ترامب "لا، لن أحميكم" فيما يعد أول خرق لحلف شمال الأطلنطي، وليس آخرًا، مع التشكيك الواضح والبسيط في المادة 5 (أي هجوم على أحد دول الناتو، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا، وبناء عليه، فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم، بشكل فردي أو جماعي).

وأضافت "لوبوان" أنه بمجرد انتخابه، قام الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة الآن برفع مستوى الرهان. ولم يعد الأمر يتعلق بـ 2%، بل 5% من إجمالي الناتج المحلي الذي يتعين على الدول الأعضاء أن تخصصه للدفاع عن نفسها. وبولندا وحدها قادرة على تحقيق هذا الهدف، حيث يتجاوز انفاقها 4%، وهو الهدف الذي يبدو بعيد المنال بالنسبة للعديد من الدول التي تعاني من الديون أو العجز.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية اليومية، فإن المفاوضات في الرياض بين الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن تشمل إنهاء وجود القوات الأميركية في الدول التي انضمت إلى حلف شمال الأطلنطي بعد عام 1990. وقد حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بالفعل قائلًا: "لقد حان الوقت للاستثمار، لأنك لا تستطيع أن تفترض أن الوجود الأمريكي سوف يستمر إلى الأبد".

وحذر الجنرال الفرنسي ميشيل ياكوفليف "هذه هي المرة الأولى منذ خمسة وسبعين عامًا التي يشهد فيها الناتو هذه اللحظة من الشك الوجودي". وبالنسبة للنائب السابق لرئيس الأركان في المقر الرئيسي لقوى الحلفاء في أوروبا، فإن "السبب الرئيسي هو موقف ترامب الذي ليس فقط غير مهتم تمامًا به، بل يعرضه أيضًا".

وأشارت المؤرخة والمتخصصة في حلف شمال الأطلنطي، أميلي زيما، إلى أن الحلف شهد بالفعل أزمات خطيرة للغاية. وقد أظهرت تجربة قناة السويس في عام 1956 الاختلافات بين المملكة المتحدة وفرنسا، التي دعت إليها الولايات المتحدة. وتسبب خروج فرنسا من القيادة المتكاملة عام 1966 في نقل مقر الناتو من باريس إلى بروكسل، وكذلك خروج القواعد الأمريكية والأسلحة النووية من فرنسا. وأضافت الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "في الآونة الأخيرة، نجا الناتو من الولاية الأولى لترامب".

ولكن تساءلت "لوبوان" هل يمكن للولايات المتحدة أن تغادر حلف شمال الأطلنطي في نهاية المطاف؟ يجب عليهم تقديم إشعار قبل عام واحد من مغادرتهم. وكما حدث مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، فإن الدول الأعضاء الـ 32 ستبدأ في عملية غير معروفة. وقالت أميلي زيما "لا يوجد إجراء محدد لمغادرة حلف شمال الأطلنطي، ولا نعرف كيف نفعل ذلك". إن رحيل 100 ألف جندي من الجنود المنتشرين في القارة العجوز، بما في ذلك 10 آلاف جندي في بولندا وحدها، لن يكون مهمة سهلة من وجهة نظر لوجستية.

وقبل كل شيء، سوف يخسر الجيش الأمريكي البنية التحتية الأساسية لحمايته، وتستضيف قاعدة رامشتاين في ألمانيا القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وأيضًا مقر القيادة الجوية للحلفاء. على رأس قيادة قوات التحالف المشتركة في نابولي، يتولى الأدميرال الأمريكي ستيوارت بي. مونش أيضًا منصب قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.

وأضاف ميشيل ياكوفليف "إذا انسحب الأمريكيون من الناتو بطريقة أو بأخرى، فإن ذلك سيحول أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​إلى ثقب أسود للقوات الأمريكية. " لست متأكدًا من أن هذه هي رؤية إيجابية لجميع المؤسسات العسكرية"، ومن الممكن التوصل لاتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولكنها بلا شك سوف تكلف الولايات المتحدة أكثر من الصيغة الحالية. وعلى العكس من ذلك، فإن الأوروبيين سيفقدون الاستخبارات الأمريكية بأقمارها الصناعية ووسائل النقل الثقيلة والمظلة النووية، مع تخزين قنابل من طراز B61 في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا.

وبالاعتماد على قابلية التشغيل البيني لجيوشها، أي قدرتها على القتال جنبًا إلى جنب وفقًا لمعايير وإجراءات مشتركة، لجأت الدول الأوروبية إلى حد كبير إلى الولايات المتحدة لتجهيز نفسها. لسهولة ذلك بالطبع، ولكن أيضًا للحصول على معدات لا يتم إنتاجها أو نادرًا ما يتم إنتاجها في أوروبا. وطلبت بولندا 250 دبابة أبرامز، بالإضافة إلى 500 وحدة من منظومة الصواريخ هيمارس.

ولجأت تسع دول إلى المقاتلة الشبح من طراز F-35 لتجهيز قواتها الجوية. وأكد الجنرال ياكوفليف "في الوقت الحاضر، جميع عقود طائرات F-35 هي التي تجعل صناعة الدفاع الأمريكية غنية". إذا توقف الأوروبيون عن شراء هذه الطائرات، فسوف ترى شركة لوكهيد مارتن تهرع إلى البيت الأبيض لأنه في تلك المرحلة يتم إغلاق المصانع، حيث يواجه أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس مشكلة".

وهناك خطر آخر أكثر إلحاحًا يهدد الأوروبيين داخل حلف شمال الأطلنطي: تحالف متعدد السرعات، يعتمد على التقارب من الحلفاء الجديدين والابتعاد عن السيئين، وفقًا لمعايير واشنطن. وقالت أميلي زيما "منذ الولاية الأولى لدونالد ترامب، تعرضت ألمانيا للوصم لأنها لم تصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي. يمكنه تحريض الحلفاء ضد بعضهم البعض بشكل جيد للغاية".

وأمام خطر تهميش الدول الأوروبية، رأت الباحثة أنه يجب عليها تسليط الضوء على جهودها ومساهمتها في المجهود الحربي في أوكرانيا. ولاحظ الجنرال ياكوفليف بسخرية "الأوروبيون ليسوا مجرد مستهلكين للأمن الأمريكي. المفارقة هي أن ترامب يعلن استقلال أوروبا ويفعل ذلك بدلًا منا". واختتمت المجلة بالقول أنها "صدمة غير ودية للغاية، ولكنها بلا شك مفيدة للقارة العجوز".

