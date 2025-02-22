باسل رحمي: موقع إلكتروني جديد لجهاز تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز على تعريف القطاعات الجماهيرية العريضة من المواطنين بالمنتجات التمويلية والخدمات المتنوعة التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات لدعم الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل، وكذلك لتوعية المواطنين كافة خاصة الشباب والخريجين الجدد بطرق الحصول على الخدمات المالية وغير المالية وكيفية تأسيس المشروعات والأعمال الصغيرة على مختلف تنوعها بطرق علمية وقانونية سليمة تضمن لأفكارهم التحول إلى واقع بأسس صلبة يوفر لهم فرص عمل مستدامة ولائقة ويدر عليهم أرباحا ويعزز من فرص نمو وتطوير تلك المشروعات مستقبلا في مسار التنافسية في السوق.

وأوضح رحمي أنه في سبيل التواصل مع مختلف المواطنين والتعريف بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات فقد أطلق الجهاز موقع إلكتروني جديد www.msmeda.org.eg يضم كافة خدمات ومنتجات الجهاز التمويلية وغير المالية والفنية والتسويقية، حيث يمتاز الموقع بسهولة التصفح ليناسب فئة الشباب بشكل خاص وأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، وذلك بما يتفق مع العلامة التجارية الجديدة التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات واستكمالا لتطوير الصورة الذهنية للجهاز باعتباره المظلة الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بالتعاون مع كافة شركاء التنمية.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الموقع الإليكتروني الجديد الخاص بجهاز تنمية المشروعات اعتمد في شكله وتأسيسه وأقسامه على التماشي مع استراتيجية الجهاز 2025 للعمل على تطوير كافة خدماته وتيسير حصول المواطنين عليها حيث يوضح الموقع بشكل بسيط ومرن مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء منتجات تمويلية أو خدمات غير مالية والخدمات التسويقية والفنية وكيفية الحصول عليها، بجانب شرح مفصل عن قانون تنمية المشروعات وما يتيحه من تيسيرات ومزايا للمواطنين بجانب خدمات الشباك الواحد المنتشرة في مختلف فروع الجهاز في المحافظات وخدمات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وغير ذلك من المعلومات المعروضة بشكل جذاب لتوعية المواطنين وتحفيزهم على اقتحام مجال ريادة الأعمال.