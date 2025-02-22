وزير الدفاع اليوناني يبحث مع نظيره البريطاني الثلاثاء المقبل سبل تعزيز التعاون الدفاعي

يلتقي وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، نظيره البريطاني، جون هيلي، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع بين البلدين.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية اليوم أن الموضوعات الرئيسية التي سيبحثها الجانبان ستتضمن معدات الدفاع مثل تحديث مركبات صاروخية من فئة "سوبر فيتا" وتحديث أنظمة رادارية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الدفاعي.

ووصل ديندياس إلى بريطانيا أمس /الجمعة/ حيث التقى مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، ومن المقرر أن يلتقي الاثنين المقبل مع مسؤولين بريطانيين من بينهم وزراء رفيعو المستوى بالقوات المسلحة والدفاع لمناقشة الابتكار الدفاعي والتكنولوجيا.