تزامنا مع انطلاق قادرون باختلاف 6.. تعرف على جهود الدولة لتمكين ذوي الهمم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى قائلا: بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى، وأشكر أسرهم على دعمهم وثقتهم في قدراتهم الاستثنائية التي تعتبر مصدر فخر لنا.

وأضاف الرئيس السيسي :ستواصل الدولة دعمهم وتمكينهم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه

ونرصد أبرز جهود دعم وتمكين ذوي الهمم بقيادة السيسي تزامنا مع قري حفل قادرون بإختلاف في نسخته السادسة :

- أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية حيث عكفت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعيا في مختلف المجالات، مع العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يكفل حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق بجانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للعديد من المرافق بما يتناسب مع احتياجاتهم علاوة على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

- تنويع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، وذلك في سبيل الحفاظ على تماسك المجتمع وقدرته على تحقيق نهضة شاملة، وهو ما انعكس على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف حيث تعد مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 عددًا من المواد لتنظيم حقوق ذوي الإعاقة بحيث تلتزم الدولة بضمان حقوقهم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا.



- إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريًا وتعزيزها وتنميتها كما تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) عام 2020، ويعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- أبرز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والتي شملت تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعم سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، فيما تم تعيين 57.8 ألف راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن فضلا عن إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لتساعد في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بينما استفاد أكثر من 13 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صندوق عطاء، في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.



- كما تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب ذوي الإعاقة، كما تم دمج 587طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى توفير منح بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية.

- أكدت الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، على التزام مصر بتعزيز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة، وتجلى ذلك في تعديلات دستور عام 2014، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- عام 2016 شهد إطلاق المبادرة الرئاسية دمج.. تمكين.. مشاركة لدعم وتمكين ذوي الهمم - عام 2018: إعلان 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة - عام 2019: إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - عام 2019: إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة - عام 2020: إنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوي الإعاقة

- الوزارات تقدم خطوات عديدة لخدمة وحماية ذوي الإعاقة ومنها :الكشف المبكر عن الإعاقة وتقديم خدمات صحية وعلاجية لهم - تنفيذ التعليم الشامل لهم وتوفير فرص تعليمية من خلال مختلف التقنيات - وزارة النقل قدمت تخفيضات في المواصلات العامة والخاصة -تخصيص حصة لهم في البعثات العلمية والتعليمية، وإدراج علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية في الجامعات -ضمان حقهم في الحصول على فرص عمل متساوية دون تمييز بنسبة 5%

- تنظم النسخة السادسة لاحتفالية قادرون باختلاف بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وتحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

- جرت مناقشات الاستعدادات النهائية لتنظيم الاحتفالية وكافة التجهيزات والاستعدادات للنسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف حيث تم التأكيد أن حرص رئيس الجمهورية على حضور الاحتفالية جعلها حدثا سنويا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالأبناء من ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم ودمجهم على مستوى كافة قطاعات الدولة الخدمية والتنموية كما أن الاحتفالية ستشهد استعراض كافة الإنجازات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.