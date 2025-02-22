هيئة فلسطينية: الاحتلال يسعى لإنهاء المخيمات بالضفة الغربية وإعادة احتلالها

قالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من عملياته العسكرية في الضفة الغربية إلى إعادة احتلالها والسيطرة عليها وتقويض حكم السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لضمان عدم قيام دولة فلسطينية، وإنهاء المخيمات.

وأكدت النتشة - في مداخلة مع قناة "النيل للأخبار" اليوم /السبت/ - أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كان قد تحدث في حملته الانتخابية عن زيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية، وطرد نصف سكانها منها، وتهجيرهم؛ لسهولة السيطرة عليها، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية بدأت بحضور استفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمخيم طولكرم وعقده اجتماعا عسكريا في بيوت أحد المواطنين الذين تم طردهم.

ولفتت إلى أنه قد يكون هناك مخطط إسرائيلي أمريكي لفرض شروط جديدة في مفاوضات المرحلة الثانية، في حين اقترحت حماس أن يكون الجميع مقابل الجميع في المرحلة الثانية كنوع من التسوية السريعة.

