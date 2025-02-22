برواتب تصل لـ70 ألف ريال شهريا.. وظائف شاغرة للأطباء والممرضين المصريين بالسعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية من أطباء، وممرضين وأخصائين من الجنسين في تخصصات متنوعة، للعمل في "مجموعة الحقيل الطبي"، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال كل شهر.

ودعا الوزير جبران الكوادر المصرية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة إرسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942، لمدة 5 أيام. من اليوم السبت الموافق 22-2-2025، حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.

وأكد الوزير على أن فرص العمل هذه، توفرها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

وأوضح، أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للشباب المصري في إطار استراتيجيتها نحو التشغيل والتأهيل والتدريب بحسب احتياجات سوق العمل الخارجي.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص الجديدة توفر أيضا تأمين صحي، وسكن، ومواصلات، وراتب أساسي.

وأوضحت، أن فرص العمل المتوفرة في هذه الطلبية الجديدة إلى السعودية تشمل ما يلي: عدد (6) أطباء جلدية (رجال ونساء) أخصائي أول واستشاري، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة، وعدد (6) أطباء جراحة (رجال)، أخصائي أول واستشاري، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة، وعدد (2) أطباء أنف وأذن وحنجرة، أخصائي أول واستشاري، والراتب من 25000 إلى 50000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة.

وأضافت، كما تضمنت الوظائف (2) أطباء عقم والتهاب استشاري فقط، والراتب من 40000 الى 70000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة، و(1) أطباء مسالك وصحة رجال، أخصائي أول أو استشاري، والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 الى 40 سنة، و(25) تمريض نساء أخصائي تمريض بكالوريوس، والراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 حتى 30 سنة، و(2) طبيبة نساء أخصائي نسائية، تخصص تجميل نسائي، والراتب من 25000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 إلى 30 سنة، و(2) طبيب أطفال أخصائي أول واستشاري، والراتب من 22000 إلى 42000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة، و(4) طوارئ أخصائي، والراتب من 6000 إلى 8000 ريال سعودى، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 حتى 30 سنة، و(1) أخصائي أشعة، والراتب من 10000 إلى 15000 طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 حتى 30 سنة.