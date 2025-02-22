تشاهدون اليوم.. القمة 129 بين الأهلي والزمالك والهلال يصارع الاتحاد في الكلاسيكو السعودي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك، وكذلك "كلاسيكو السعودية" بين الاتحاد والهلال.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري × الإسماعيلي – الساعة 4 عصرًا على قناة 2 on time sport.

الجونة × سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرًا.

الأهلي × الزمالك – الساعة 7 مساءً على قناة 1 on time sport.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إيفرتون × مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

بورنموث × وولفرهامبتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

آرسنال × وست هام يونايتد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

فولهام × كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

إبسويتش تاون × توتنهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

ساوثهامتون × برايتون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3.

أستون فيلا × تشيلسي – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × إسبانيول – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3.

رايو فاليكانو × فياريال – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

فالنسيا × أتلتيكو مدريد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

لاس بالماس × برشلونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بارما × بولونيا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD.

فينيزيا × لاتسيو – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 2 HD.

تورينو × ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

انتر ميلان × جنوى – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × بوخوم – الساعة 4:30 عصرًا.

ماينز 05 × سانت باولي – الساعة 4:30 عصرًا.

بوروسيا مونشنجلادباخ × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا.

هولشتاين كيل × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5.

بوروسيا دورتموند × يونيون برلين – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل × موناكو – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

سانت إيتيان × أنجيه – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

أوكسير × مارسيليا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود × الوحدة – الساعة 3 عصرًا على قناة SSC2 HD.

التعاون × الشباب – الساعة 4 عصرًا على قناة SSC1 HD.

الاتحاد × الهلال – الساعة 8:15 مساءً على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات الدوري القطري

الغرافة × قطر – الساعة 3:45 عصرًا على قناة الكأس القطرية 1.

الشمال × الخور – الساعة 3:45 عصرًا على قناة الكأس القطرية 2.

السد × الدحيل – الساعة 6 مساءً على قناة الكأس القطرية 1.