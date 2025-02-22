الجيش الإسرائيلي يستلم محتجزين إسرائيليين اثنين من الصليب الأحمر الدولي

أعلن الجيش الإسرائيلي استلام المحتجزين تال شوهام وأفيرا منغستو من طواقم الصليب الأحمر الدولي بعد أن أفرجت عنهما حركة حماس صباح اليوم في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية أنه سيتم إرسال المحتجزين إلى منشأة عسكرية بالقرب من مركز استقبال رعيم (في غلاف غزة) لإجراء فحوصات أولية.

وتسلمت طواقم الصليب الأحمر، المحتجزين الإسرائيليين (الجندي تال شوهام المحتجز منذ السابع من أكتوبر 2023، والجندي افيرا منغيستو المحتجز منذ نحو 10 أعوام) من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وينتظر الجيش الإسرائيلي أن تفرج حركة حماس في قوت لاحق اليوم، عن 4 محتجزين آخرين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى.