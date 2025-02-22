مباراة القمة 129.. جراديشار وإمام عاشور في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على التشكيل الذي يخوض به مباراة القمة 129 أمام الزمالك، اليوم السبت، في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثال برصيد 27 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.