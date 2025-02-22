ديربي القاهرة يشتعل.. الأهلي يخفي أوراقه والزمالك يبحث عن المفاجأة.. فيديو

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن آخر استعدادات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، قبل لقاء القمة المرتقب بينهما، الذي يقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.

وأكد محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية، مع رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المواجهة بين الفريقين لا تخضع للتوقعات، مشددًا على أن مباريات القمة تُعد بطولة مستقلة بحد ذاتها وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن نتائج آخر 15 مباراة بين الفريقين في الدوري شهدت تفوقًا نسبيًا للأهلي، الذي حسم الفوز في تسع مباريات من أصل آخر خمسة عشر لقاء، فيما تمكن الزمالك من الفوز لقاءين، وتعادلا في 4 مباريات، لكنه شدد على أن لغة الأرقام لا تعكس بالضرورة واقع اللقاء، حيث يحرص لاعبو الفريقين على تقديم أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز في مباراة تحمل طابعًا خاصًا.

وأوضح الناقد الرياضي، أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر فرض سرية تامة على تشكيل الفريق خلال التدريبات الأخيرة، وسط توقعات بأن يعتمد على طريقة 4-3-3 أو 4-2-3-1.

كما لفت الناقد الرياضي إلى أن الزمالك يعاني من عدة غيابات مؤثرة، أبرزها محمود شيكابالا، وسيف الجزيري، وأحمد حمدي، وحمزة المثلوثي، وهو ما قد يؤثر على دكة البدلاء، لكن الفريق يملك أسماء قادرة على تعويض الغيابات وتقديم مستوى جيد أمام الأهلي.

وعن التوقعات للمباراة، أكد أن المواجهة ستكون متكافئة إلى حد كبير، رغم أن البعض يرجح كفة الأهلي نظرًا لاستقراره الفني في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الزمالك اعتاد تقديم مستويات قوية في مباريات القمة، بغض النظر عن موقفه في جدول الترتيب.