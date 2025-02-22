جيش الاحتلال يعلن تسلمه محتجزين اثنين من الصليب الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تسلمه محتجزين اثنين من الصليب الأحمر، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر بيان مشترك للمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك): "تم الآن تسليم اثنين من المختطفين العائدين إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة".

وأضاف: "تقوم وحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الشاباك حاليا بمرافقة المختطفين العائدين في طريقهما إلى إسرائيل، حيث سيخضعان لتقييم طبي أولي".

وتجمع مسلحون وملثمون من حركة حماس في موقعي التسليم في رفح والنصيرات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة وصول مركبات تابعة للصليب الأحمر إلى موقع في رفح بغزة، حيث جرى تسليم الرهينتين الإسرائيليتين تال شوهام وأفيرا منجيستو للصليب الأحمر في رفح، فيما سيتم إطلاق الأربعة الآخرين لاحقا من مخيم النصيرات.

والرهائن الستة هم آخر الرهائن الأحياء من مجموعة من 33 تقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

وأُخذ أربعة من الرهائن، وهم إيليا ميمون إسحق كوهين (27 عاما) وتال شوهام (40 عاما) وعومر شيم توف (22 عاما) وعومر فينكرت (23 عاما)، في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.