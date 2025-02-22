القمة 129.. "ديربى" الأهلي والزمالك بين عشق الشباك والتاريخ الوثائقى

عندما تسمع كلمة الديربي، أول ما يأتي في بالك هو ديربي بلدك، الديربي المصري بين الكبيرين الأهلي والزمالك، فهو أرض خصبة لدخول التاريخ، وكتابة اسم من يتألق فيه بحروف من نور مع عظام سبقوه، يعشقهم الجمهور ويتغنى بأسمائهم في كل وقت وحين.

تاريخ الديربي مليء بالأسماء الرنانة التي اقتحمت التاريخ من أوسع أبوابه، سواء بالأداء أو بالأهداف، وتاريخ الهدافين للقمة طويل وممتد وأسماء معروفة للقاصي والداني، وفي مقدمتهم عبدالكريم صقر الذي سجل 19 هدفًا، منها 10 أهداف بقميص الأهلي و9 بقميص الزمالك، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباريات القمة على الإطلاق.



وأحرز مصطفى طه 17 هدفًا، توزعت بين 12 هدفًا مع الزمالك و5 أهداف مع الأهلي، في حين سجل مختار التتش 13 هدفًا مع الأهلي، وكذلك فعل محمد أبوتريكة الذي أحرز 13 هدفًا أيضًا مع الفريق ذاته، أما عماد متعب فنجح في تسجيل 10 أهداف بقميص الأهلي، بينما أحرز جمال حمزة 9 أهداف مع الزمالك.

الأجانب في مبارات القمة

ويُعد اللاعب السوداني عمر النور، نجم الزمالك السابق، أول أجنبي يسجل في قمة الدوري المصري، إذ أحرز هاتريك في شباك الأهلي عام 1966، وبعدها توقفت أهداف الأجانب في هذه المباريات لمدة 19 عامًا، حتى عاد هذا المشهد من جديد على يد الغاني إيمانويل كوارشي، لاعب الزمالك، في موسم 1984-1985، ليبدأ بعدها تتابع أهداف لاعبي الأجانب في مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية.

ويتصدر قائمة هدافي الأجانب في قمة الدوري المصري كل من السوداني عمر النور مهاجم الزمالك والتونسي علي معلول نجم الأهلي، إذ سجل كل منهما 4 أهداف، بينما يحل الأنجولي أمادو فلافيو في المركز الثالث برصيد 3 أهداف، سجلها مع الأهلي في مرمى الزمالك، ويتساوى في المركز الرابع كل من الغانيان أحمد فيلكس وإيمانويل كوارشي، القطري حسين ياسر المحمدي، النيجيري جونيور أجايي، والمغربي أشرف بن شرقي.



أما من سجل هدفًا واحدًا في قمة الدوري، فهم كل من الفلسطيني مصطفى نجم، التونسي فرجاني ساسي، اليمني علي محسن، النيجيري إيمانويل أمونيكي، المالي إسماعيل كوليبالي، والكونغولي كاسونجو من الزمالك، بالإضافة إلى المغربي وليد أزارو، الجابوني ماليك إيفونا، والأنجولي جيلبرتو من الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.