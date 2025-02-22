حماس: الطريق الوحيد لعودة المحتجزين إلى ذويهم هو الالتزام ببنود الاتفاق

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن الاحتلال يواصل المماطلة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت حماس جاهزيتنا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق واستعدادنا لإتمام عملية تبادل شاملة.

وأوضحت، أن الطريق الوحيد لعودة المحتجزين إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام ببنود الاتفاق.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وبموجب الاتفاق الذي تمتد مرحلته الأولى 42 يومًا، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزًا في غزة، في مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، وتم حتى الآن الإفراج عن 19 محتجزًا إسرائيليًا ورفات 4 آخرين و1134 أسيرًا فلسطينيًا على 6 دفعات.