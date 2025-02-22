إحالة 5 أشخاص للجنايات لترويجهم المواد المخدرة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص للجنايات في واقعة فيديو ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية"مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدري"البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.