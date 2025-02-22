القمة 129.. تاريخ كبير وأرشيف مثير بين الأهلي والزمالك

لا صوت يعلو في الشارع الكروي المصري فوق صوت مباراة القمة 129 التي تجمع بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، فكلاهما يمتلك تاريخًا كبيرًا وشعبية جماهيرية واسعة من المحيط إلى الخليج، وتحظى مبارياتهما معا بإقبال جماهيري منقطع النظير ونسبة مشاهدة تتعدى عشرات الملايين.

تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك

للقمة تاريخ كبير، وأرشيف مثير، والبحث في تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك لا ينقطع، والكل يبحث عن أرقامها بكل شغف، وفي تاريخ مباريات القمة بالدوري المصري، 128 مباراة سابقة، تمكن الأهلي من الفوز في 50 منها، بينما فاز الزمالك في 28 مباراة، فيما انتهت 50 مباراة بالتعادل.



أما في كأس مصر، فتقابل الفريقان في 33 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 17 منها، بينما فاز الزمالك في 11 مباراة، وانتهت 5 مباريات بالتعادل، بينما في كأس السوبر المصري، لعب الفريقان 8 مرات، فاز الأهلي في 6 مباريات، بينما فاز الزمالك في 2.

وفي كأس السلطان حسين، جمع الفريقان 6 مواجهات، فاز الأهلي في 1 منها، بينما فاز الزمالك في 3، وانتهت مباراتان بالتعادل، بينما في دوري القاهرة، التقى الفريقان في 42 مباراة، فاز الأهلي في 21 مباراة، بينما فاز الزمالك في 9، وانتهت 12 مباراة بالتعادل.



في دوري أبطال أفريقيا، جرت 9 مواجهات بين الفريقين، فاز الأهلي في 6 منها، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وفي السوبر الأفريقي، التقى الفريقان في مباراتين، فاز الزمالك في المواجهتين.



وكان إجمالي المباريات الرسمية بين الفريقين قد بلغ 228 مباراة، فاز الأهلي في 99 منها، والزمالك في 53، بينما انتهت 76 مباراة بالتعادل، وفي المباريات الودية، لعب الفريقان 23 مباراة، فاز الأهلي في 11 منها، والزمالك في 8، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

وصل الإجمالي العام للمواجهات التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلى 252 مباراة، إذ فاز الأهلي في 111 مباراة، والزمالك في 61 مواجهة، بينما انتهت 80 مباراة بالتعادل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت 22 فبراير 2025، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.