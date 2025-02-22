القاهرة الإخبارية.. سيتم تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في رفح الفلسطينية

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أن السيارات التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى هذه النقطة في أقصى شرق جنوب مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة إيذانا ببدء عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين، وتسليمهم لهذه اللجنة الدولية لتقوم بدورها لنقلهم إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال ستفرج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونها، مؤكدًا أن معظم هؤلاء الأسرى الفلسطينيين الذين بصدد الإفراج عنهم اليوم من سجون الاحتلال سيعودون إلى قطاع غزة، وجزء منهم سيتم إبعاده خارج قطاع غزة والجزء الأخر سيعود إلى مدن الضفة الغربية.

وتابع: «نحن في هذه اللحظات يعني ننتظر بان تتم الترتيبات النهائية لتسليم هؤلاء المحتجزين الإسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر.. يقوم ممثلين عن الصليب الاحمر وممثل عن المقاومة الفلسطينية بالتوقيع على شهادة تسليم هؤلاء المحتجزين»، مشددًا على أنه سيتم تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في رفح الفلسطينية، موضحًا أنه من بينهم محتجز كان قد احتجز في قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات والأخر اعتقل واحتجز في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر.