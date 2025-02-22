القمة 129.. بيسيرو يقود الزمالك في أول "كلاسيكو" أمام الأهلي

يسعى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك للسير على خطى المدربين البرتغاليين الذين حققوا نجاحات مع الزمالك مثل جوسفالدو فيريرا وجوزيه جوميز وفينجادا في تاريخ توليهم الإدارة الفنية للفارس الأبيض.

وفوز الفريق الأول للزمالك بهذه المباراة، سيمنحه دفعة معنوية قوية في المرحلة المقبلة، وتخطى تلك الفترة العصيبة التي تمر بها قلعة ميت عقبة.

وتعود المدرسة البرتغالية للظهور مرة أخرى في قيادة فريق الزمالك خلال مباريات القمة بعد قدوم جوزيه بيسيرو، الذي تعاقد معه الفارس الأبيض منذ عدة أيام لخلافة كريستيان جروس.

بيسيرو سنة أولى قمة

ويعد "بيسيرو" هو البرتغالي السابع الذي سيقود الزمالك في مباراة القمة ضد الأهلي، بعد جوزيه جوميز، نيلو فينجادا ومانويل كاجودا، جايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأوجوستو إيناسيو.

ويأمل بيسيرو في تحقيق الفوز خلال مباراة القمة 129 من أجل منحه الثقة الكبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه تولى القيادة الفنية للقلعة البيضاء، والتي شهدت منذ أيام قليلة تعادلا في ظهوره الأول مع الفارس الأبيض، وبالتالي الفوز سيعطي نوعا من الإيجابية وتجعل مهمته إلى حد كبير سهلة في المباريات التالية.

ويدخل الزمالك اللقاء باحثًا عن الثلاث نقاط، من أجل مصالحة جماهيرة الغاضبة بعد الأداء غير المرضي في الفترات الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة، حصدها من 14 جولة، حقق الفوز خلالها في 8 مباريات، وتعادل في 3 والخسارة في مثلها وهز فريق الزمالك شباك خصومه، بـ 25 هدفا، كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة بعد غريمة الأهلى صاحب الـ 26، بينما اهتزت شباكة بـ 14 هدفا.

وتشهد تلك القمة غياب 6 عناصر من الزمالك، والذي يحل في مقدمتهم ناصر ماهر تنفيذًا لعقوبة الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء أمام الإسماعيلي، ومحمود جهاد وأحمد حمدي وحمزة المثلوثي ومحمود جهاد بسبب الإصابة، وأحمد فتوح لعدم الجاهزية البدنية بعد التعافي من الإصابة.