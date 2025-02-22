"حماس" تسلم اثنين من الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر في رفح ضمن صفقة تبادل الأسرى

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" صباح اليوم (السبت) اثنين من الرهائن الإسرائيليين إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب القسام الرهينتين الإسرائيليين (أفيرا منغستو وتال شوهام) إلى الصليب الأحمر شرق مدينة رفح (جنوب القطاع)، وسط تواجد حشد من السكان الفلسطينيين وانتشار عناصر القسام بلباسهم العسكري وأسلحتهم، وبحوزتهم أيضا أسلحة إسرائيلية تم اغتنامها خلال المعارك مع جيش الاحتلال في رفح.

ومن المقرر أن تسلم كتائب القسام في وقت لاحق اليوم أربعة محتجزين اسرائيليين آخرين إلى الصليب الأحمر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وعلى منصة التسليم، رفعت صور قادة كتائب القسام الذين استشهدوا خلال المعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما رفعت لافتة باللغات العربية والعبرية والانجليزية بعنوان "نحن الطوفان..نحن البأس الشديد"، ولافتة أخرى بعنوان "للحرية الحمراء باب.. بكل يد مضرجة يدق"، وهو بيت الشعر الذي ردده رئيس المكتب السياسي لحماس ومهندس هجوم "طوفان الأقصى" يحيي السنوار في مقطع مصور قبل استشهاده في مواجهة مع جيش الاحتلال برفح في 17 أكتوبر الماضي.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة - الذي تم.التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي - من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تشمل المرحلة الأولى - في الشق المتعلق بتبادل الأسرى -، الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل قرابة ألفي أسير فلسطيني.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين.. فيما تركز المرحلة الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.