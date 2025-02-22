القمة 129.. إمام عاشور وبن شرقى "كابوس" الزمالك

يعيش جمهور نادي الزمالك حالة شديدة من الترقب كتلك التي يعيشها جمهور النادي الأهلي، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة القمة 129، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قلق كلا الفريقين مرتبط بالنتيجة في المقام الأول، كونها مباراة بثلاث نقاط مهمة وترسم خارطة طريق الفريق في الباقي من مباريات المسابقة المحلية، وموضع كل فريق من المنافسة على اللاعب في ظل وجود منافس قوي وشرس يتصدر جدول الترتيب في تلك الفترة وهو بيراميدز.

بعيدا عن النقاط الثلاث، تبقى القمة قمة، ويبقى الفوز بها بطولة في حد ذاته، وتبقى لها بريقها وأحداثها التاريخية، فكم من قمة لا تزال عالقة في الأذهان، لا ينساها جمهور الأهلي أو الزمالك على حد سواء، سواء الخاسر أو الفائز.

جمهور الأبيض لديه كابوس آخر وهو إمام عاشور وأشرف بن شرقي لاعبا الفريق الأحمر، لا سيما وأنهما لعبا من قبل في الزمالك، خاصة عاشور الذي يعتبر أفضل لاعب في مصر خلال تلك الفترة، كما أنه هداف مسابقة الدوري المصري الممتاز، واعتاد على تسجيل الأهدف في مباريات فريقه الأخيرة.

كابوس الزمالك يكمن في حالة تسجيل إمام عاشور هدفا في تلك المباراة، كما فعلها من قبل في القمة التي أقيمت بالسعودية، واحتفل بعدها اللاعب بطريقة جنونية أصابت الجماهير بالحسرة والغضب الشديد، في ظل علاقة القط والفار التي باتت تجمع بين لاعب الأهلي وجمهور فريقه السابق.

يخشى جمهور الزمالك أيضا أن يسجل أشرف بن شرقي هدفا في مباراة القمة 129، لا سيما وأن كل المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تشير إلى أن لقاء القمة سيكون الأول للنجم المغربي بالقميص الأحمر مع ناديه الجديد، وحال تسجيله ستكون صدمة كبيرة وكابوس لعشاق الأبيض الأوفياء.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومصطفى العش وأشرف داري وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية، كريم نيدفيد، عمرو السولية، أحمد رضا، عمر الساعي، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات ومحمد عبد الله، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، ونيجك جراديشار.