القمة 129.. كولر فى حيرة بين السلوفيني والفلسطيني لقيادة هجوم الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراة الزمالك في السابعة مساء اليوم السبت، بهدف واحد فقط، وهو الفوز من أجل مواصلة مزاحمة نادي بيراميدز الذي يحتل صدارة جدول الترتيب بفارق نقتطتين عن المارد الأحمر، وأي نتيجة غير الفوز سوف تزيد الفارق مع الفريق السماوي الذي يسير بمستوى ثابت في تلك النسخة من المسابقة المحلية.

ويدخل الجهاز الفني المباراة بمعنويات مرتفعة في ظل جاهزية عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراة، لا سيما بعد عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي ضربته في وقت سابق، ولكنه تعافى بشكل كامل، وشارك في جزء من مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإسماعيلي.

المهاجم الفلسطيني أظهر قوة كبيرة على مدار المباريات الماضية قبل إصابته، ووضح بشكل كبير تأثر الفريق بغيابه للإصابة، ولكنه الأحمر بدأ يتناسى هذا الأمر بعد التعاقد مع السلوفيني جراديشار، الذي كان خير بديل لوسام أبو علي.

جراديشار تألق بشكل لافت للنظر على مدار المباريات الخمسة التي خاضها مع المارد الأحمر، لدرجة أنه يمتلك 6 مساهمات تهديفية في المباريات الخمسة، بواقع ثلاثة أهداف وثلاث صناعات، وأصبح محل ثقة بالنسبة للجهاز الفني لقيادة السويسري مارسيل كولر.

الجهاز الفني عاش خلال الساعات الماضية في حيرة لذيذة من أمره، هل يبدأ بجراديشار أم وسام أبوعلي في لقاء القمة، والذي لا يقبل القسمة على اثنين، ويعكف المدرب السويسري على دراسة الأمر خلال الساعات الجارية، وسوف يحسم موقفه النهائي خلال المران الختامي مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للحالة الفنية والبدنية لكلا المهاجمين، وبعد التشاور مع أفراد الجهاز المعاون.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمي: الشناوي، شوبير، حمزة

خط الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومصطفى العش وأشرف داري وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية، كريم نيدفيد، عمرو السولية، أحمد رضا، عمر الساعي، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات ومحمد عبد الله، أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، ونيجك جراديشار.