وزير التجارة الأمريكي: "إدارة ترامب تسعى لتحقيق عصر ذهبي جديد للاقتصاد"

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى تحقيق عصر ذهبي جديد لاقتصاد البلاد.

وأضاف لوتنيك ـ في تصريحات له وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "عندما نتحدث عن (العصر الذهبي) قد يظن البعض أننا نبالغ في التعبير، ولكنني أؤكد أنه بالفعل لا يوجد في العالم بلد أفضل من بلدنا، ونحن نعمل على رعاية مواطنينا، وسنتأكد من أن نتعامل مع الجميع بشكل عادل".

وأكد أهمية التقليل من الهدر بهدف تمكين الاقتصاد من النمو بشكل غير مسبوق، مضيفا "سنتخلى عن الكثير من الأمور غير الضرورية دون الإضرار بأي شخص، لأن هدفنا هو تحقيق نمو اقتصادي لم نشهده من قبل".

وقد أدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "كانتور فيتزجيرالد" في وول ستريت، هوارد لوتنيك، أمس الجمعة، اليمين الدستورية كوزير للتجارة في الولايات المتحدة بالمكتب البيضاوي أمام نائب الرئيس جي دي فانس.

