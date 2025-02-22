واشنطن تقترح اصدار قرار أممي يدعو لإنهاء النزاع في أوكرانيا

اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار، يحمل عنوان (الطريق إلى السلام) يدعو إلى نهاية سريعة للنزاع في أوكرانيا

ويشدد المقترح، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، على ضرورة تحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا من دون الاشارة إلى وحدة أراضي البلاد.

ومن المقرر أن يتم التصويت على المشروع الأمريكي خلال جلسة يوم الاثنين القادم في الذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.