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السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تقترح اصدار قرار أممي يدعو لإنهاء النزاع في أوكرانيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار، يحمل عنوان (الطريق إلى السلام) يدعو إلى نهاية سريعة للنزاع في أوكرانيا
ويشدد المقترح، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية، على ضرورة تحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا من دون الاشارة إلى وحدة أراضي البلاد.
ومن المقرر أن يتم التصويت على المشروع الأمريكي خلال جلسة يوم الاثنين القادم في الذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.

الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا