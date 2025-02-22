حبس نصاب تأشيرات العمل بالخارج في بولاق الدكرور

أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطل، لاتهامه بالنصب على 6 أشخاص، بعدما أوهمهم بقدرته على استخراج تأشيرات عمل لهم في دولة عربية، واستولى منهم على مبالغ مالية بلغت 30 ألف جنيه من كل شخص بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من 6 مواطنين، أفادوا بتعرضهم لواقعة نصب على يد شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، حيث أوهمهم بقدرته على تسفيرهم للعمل في دولة عربية مقابل مبالغ مالية، إلا أنهم اكتشفوا تعرضهم للاحتيال.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.