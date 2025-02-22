طقس بارد.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى الخميس المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس 27 فبراير، حيث يشهد اليوم السبت، اضطراب الملاحة البحرية على سواحل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وسرعة الرياح 50_60كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5_4 متر.

واشارت الارصاد انه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واضافت الارصاد انه يشهد غدا الاحد والاثنين 24 فبراير، امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد انه من الثلاثاء 25 فبراير الى الخميس 27 فبراير ، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الأرصاد إلى انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا على القاهرة والوجه البحرى العظمى 16_19 درجة والصغرى 9_11 درجة.