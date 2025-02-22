مصدر أمني: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم الأسرى الإسرائيليين من رفح

السبت 22/فبراير/2025 - 09:33 ص

نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: إن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من رفح، وإن الجهات المعنية تستعد لاستقبالهم.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يستعد لاستقبال الأسرى من موقعين في قطاع غزة.

وقال مصدر في كتائب القسام إن عملية التسليم ستشهد عرض أسلحة جنود إسرائيليين غنمتها المقاومة خلال معارك رفح.

وتتم عملية التسليم اليوم في موقعين، الأولى في رفح والثانية في مخيم النصيرات.

فيما أفاد المصدر بأنه سيتم الإفراج عن الأسيرين أفرا منغستو وتال شوهام في رفح جنوبي قطاع غزة.