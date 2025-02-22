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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصدر أمني: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم الأسرى الإسرائيليين من رفح

رفح
رفح
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نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: إن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من رفح، وإن الجهات المعنية تستعد لاستقبالهم.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يستعد لاستقبال الأسرى من موقعين في قطاع غزة.

وقال مصدر في كتائب القسام إن عملية التسليم ستشهد عرض أسلحة جنود إسرائيليين غنمتها المقاومة خلال معارك رفح.

وتتم عملية التسليم اليوم في موقعين، الأولى في رفح والثانية في مخيم النصيرات.

فيما أفاد المصدر بأنه سيتم الإفراج عن الأسيرين أفرا منغستو وتال شوهام في رفح جنوبي قطاع غزة.

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