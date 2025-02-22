القمة الـ 129.. الأهلي والزمالك في صراع الزعامة والطموح

لا صوت يعلو فى القارة السمراء فوق صوت القمة الـ 129 المرتقبة بين الأهلي، الذي يستضيف نظيره وغريمه التقليدى الزمالك، فى تمام السابعة من مساء اليوم السبت.

ويلتقى فريق الزمالك بنظيره الأهلي في تمام السابعة على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

ويبحث كل فريق فى تلك القمة عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط، من أجل من أجل المضى قدمًا فى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز، وعدم تفريط النقاط.

وتحظى تلك القمة بين عملاقى الكرة الأفريقية، بالعديد من الأرقام داخل وخارج المستطيل الأخضر، ما بين مواجهات للفريقين وما بين مصادمات بين المدربيبن واللاعبين.

كما يعيش كل فريق فى أزمات ما بين إدارية ومالية، والتى كانت أبرزها ملف التعاقدات فى كل فريق خلال الميركاتو الشتوى الحالى، والذى شُهد تواجدا قويا بالنسبة للمارد الأحمر ، بينما كانت مشاركه باهته بالنسبة للفارس الأبيض.



تشهد تلك القمة أيضًا مشاركات بعض اللاعبين كـ "سنه أول قمة"، والتى يقع فيها أيضًا البرتغالى جوزية بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لنادى الزمالك، والتى كان فى السابق مدربًا للمارد الأحمر.



وستكون قمة السبت من أكثر المباريات المثيرة والمرتقبة بين الأهلي والزمالك، لأهمية الثلاث نقاط لكل فريق في الدوري الممتاز، بجانب أن الفوز سيمنحهما دفعة معنوية قوية في المرحلة المقبلة.



ويدخل الأهلي القمة راغبًا في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الممتاز، خاصة وانه الفريق الوحيد الذى لم يتعرض لأى هزيمة فى المسابقة بشكلها الجديد حتى الآن.



فيما يبحث الزمالك تحت القيادة الفنية الجديده للبرتغالى جوزية بيسيرو، عن مصالحة الجماهير الغاضبة والمستاءة من النتائج والأداء غير المرضى للفريق الأبيض فى مسابقة الدورى حتى الآن.



وحال تحقيق الفوز في القمة، سيعطي الزمالك نوعا من الثقة والهدوء لفريق الكرة، وكذلك سيخفف الضغط على مجلس الإدارة في ظل الأزمات والخلافات الفنية والإدارية التي ضربت القلعة البيضاء في الفترة الماضية، والاتهامات المتبادلة فى الميركاتو الشتوى الماضى.



كما يخوض كل فريق تلك القمة بصفوف غير مكتملة، بسب الغيابات التى تشهدها كل قائمة فريق، حيث تأكد غياب 10 لاعبين عن صفوف كل من الأهلي والزمالك في مباراة القمة رقم 129 التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.