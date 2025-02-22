دفن جثة جامع خردة توفي بجرعة مخدرات في 6 أكتوبر

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة جامع خردة لقي مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، داخل أرض صحراوية بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "عبدالله"، 30 سنة، وبجانبه سرنجة تحتوي على مواد مخدرة.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى من متعاطي المواد المخدرة، وأدت الجرعة الزائدة إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.