ads
السبت 22 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة جامع خردة توفي بجرعة مخدرات في 6 أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثة جامع خردة لقي مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، داخل أرض صحراوية بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "عبدالله"، 30 سنة، وبجانبه سرنجة تحتوي على مواد مخدرة.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى من متعاطي المواد المخدرة، وأدت الجرعة الزائدة إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب العثور على جثة المواد المخدرة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة تعاطيه جرعة زائدة تعاطى المواد المخدرة دفن جثة قسم شرطة أكتوبر أول قسم شرطة اكتوبر مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة