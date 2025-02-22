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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين أثناء سرقة نوافذ مدرسة في البدرشين

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، أثناء قيامهما بسرقة 3 شبابيك ألومنيوم من داخل مدرسة بدائرة مركز شرطة البدرشين.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بضبط شخصين أثناء محاولتهما سرقة نوافذ مدرسة في نطاق القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة.

وتبيّن من الفحص أن المتهمين يبلغان من العمر 14 و16 عامًا، وتم ضبطهما متلبسين وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة داخل مدرسة مديرية امن الجيزة مركز شرطة البدرشين