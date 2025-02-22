"بحوث الصحراء" ينظم قافلة بيطرية لتحسين صحة الثروة الحيوانية بمدينة الشلاتين.. صور

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية لمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر حيث قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن الدكتور أحمد لطفي، والدكتور عادل محروس بتنفيذ هذه القافلة بمدينة الشلاتين و قرى ابرق و الجاهلية والحميرة وتم الكشف وعلاج حالات من الأغنام والماعز والإبل وجمع عينات للتحليل المعملي والكشف عن الأمراض المختلفة.

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتعزيز القوافل البيطرية والارشادية، بهدف تعزيز تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمناطق الصحراوية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية وتكليف الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المقصود ان الشعبة تقوم بالعديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إلى جانب تشخيص الأمراض الوافدة في المناطق الصحراوية والحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.

وأوضح الدكتور أسامة رائف رئيس محطة حلايب وشلاتين أن الفريق قام بفحص القطعان الحيوانية وتم أخذ عينات مختلفة لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية والطفيلية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الامراض وتوضيح أهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية، وعلاج الحيوانات من أمراض الطفيليات الخارجية مثل القراد والجرب وخاصة الإبل المنتجة للألبان وذلك بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بشلاتين.

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