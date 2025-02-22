اليوم.. محاكمة المتهم في وفاة زوجة عبدالله رشدي

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة هاجر حمدي، زوجة الداعية عبد الله رشدي.

وقال دفاع أسرة الراحلة، إن تقرير الطب الشرعي النهائي – بعد مرور عامين على الواقعة – برَّأ الطبيب المعالج من تهمة الإهمال الطبي، مشيرًا إلى انقطاع رابطة السببية بين الوفاة والإجراءات الطبية التي خضعت لها المريضة داخل غرفة العمليات.

وأوضح التقرير أن المريضة تعرضت لتدهور شديد في حالتها الصحية بعد دخولها وحدة العناية المركزة بالمستشفى، حيث أدى الإهمال الطبي إلى إصابتها بفشل كلوي، وفشل كبدي، ثم التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، قبل أن تتفاقم حالتها وصولًا إلى قرحة معدية خطيرة.

كشف فحص المنظار المعدي عن تعرض المريضة لنزيف داخلي حاد، استدعى إعطائها 15 كيس دم، إلا أن بعض هذه الأكياس كانت ملوثة، ما أدى إلى إصابتها بفيروسات خطيرة، وفقًا لما ورد في التقرير.

وأشار إلى أن المريضة تدهورت حالتها بشكل حاد بعد إصابتها بقرحة فراش شديدة تسببت في التهاب بكتيري خطير، مما أدى في النهاية إلى وفاتها داخل وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات التجمع الخامس.

وطالب الداعية عبد الله رشدي، في دعواه، بإحالة القضية إلى النيابة العامة لمحاسبة المتسببين الفعليين في وفاة زوجته، ومقاضاتهم جنائيًا ومدنيًا.

شملت طلبات الدفاع ضرورة التحقيق مع عدد من المسؤولين، من بينهم الطبيب المشرف على العناية المركزة، رئيس قسم العناية المركزة، مدير المستشفى، رئيس مجلس الإدارة، وطبيب مناظير الجهاز الهضمي، لمحاسبتهم على الإهمال الطبي الذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية.