اليوم.. طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 16درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء و دجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم السبت ، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد ، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط على سواحل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وارتفاع الأمواج من "2.5-4 أمتار" وسرعة الرياح من 50 :60 كم/س.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 17 للعظمي والصغرى 6 درجات، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 10 درجات.