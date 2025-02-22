نائب وزير الخارجية الروسي: الاستعدادات للقاء بوتين وترامب جارية لكنها في مرحلة مبكرة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن الاستعدادات للقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيرة الروسي فلاديمير بوتين جارية لكنها في مرحلة مبكرة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن القضايا الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية هي البدء في التحرك نحو تطبيع العلاقات وإيجاد حلول للمشاكل الهامة بما في ذلك أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مشروع قرار في الأمم المتحدة لا يتضمن أي إشارة إلى وحدة أراضي أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال تصريحات لصحفيين، حيث قال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يجتمعا معًا للتوصل إلى حل لوقف الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأخذ أوكرانيا بأكملها إذا أراد، مضيفًا أن "هذا هو السبب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدولة التي غزته قبل ثلاث سنوات تقريبًا".

كما أوضح ترامب، إن محادثاته مع الرئيس الروسي كانت جيدة، بينما مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت سيئة، وأضاف أن الوضع في أوكرانيا مروع ويجب أن ننهي هذه الحرب.