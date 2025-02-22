القناة 12 الإسرائيلية: فحص وراثي يثبت تطابق جثة شيري بيباس

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن معهد الطب الشرعي أكد أن الجثة التي سلمت لإسرائيل أمس الجمعة، تعود لشيري بيباس.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها سلمت السلطات الإسرائيلية رفات المحتجزة شيري بيباس. وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر أنه تم تسليم جثمانا جديدًا يُعتقد أنه لـ شيري بيباس.

وأمس الجمعة، ردت حركة حماس، على الانتقادات الإسرائيلية لها بشأن جثمان المحتجزة شيري بيباس وما رافقها من تهديدات واتهامات بانتهاك اتفاق التبادل بأن رفات المحتجزة شيري بيباس يبدو أنها اختلطت مع بقايا بشرية أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية.

وأضاف المسؤول في حماس، إسماعيل الثوابتة، إن جثة شيري بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدًا لحركة حماس، بأنه سيجعلها تدفع ثمن عدم تسليم جثمان شيري بيباس كما هو متفق عليه.