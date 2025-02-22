ترامب يعلن ترشيح اللفتنانت جنرال دان كين لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيح اللفتنانت جنرال دان كين لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي أعلن إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون أميريكيون أن الجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أعلى جنرال في البحرية، مدرجان على قائمة الضباط العامين المقدمة إلى الكونجرس هذا الأسبوع والذين يمكن لوزير الدفاع بيت هيجسيث طردهم أو إزالتهم من وظائفهم الحالية.

كما أفادت شبكة "سي إن إن" أن الجنرال سي كيو براون والأدميرال ليزا فرانشيتي مدرجان على القائمة للإزالة المحتملة. وقال المتحدث باسم فرانشيتي لشبكة "إيه بي سي نيوز": "نحن على علم بالتقارير ولكن ليس لدينا ما نضيفه".