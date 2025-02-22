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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"ريا نوفوستي": روسيا تعدل مشروع القرار الأمريكي بشأن القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن موسكو قدمت تعديلًا على مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.

وقالت وكالة "رويترز" نقلًا عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، إن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في تبني مشروع قرار في الأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا يدعم وحدة أراضي كييف ويدين موسكو.

وتحدث الرئيس الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال تصريحات لصحفيين، حيث قال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يجتمعا معًا للتوصل إلى حل لوقف الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأخذ أوكرانيا بأكملها إذا أراد، مضيفًا أن "هذا هو السبب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدولة التي غزته قبل ثلاث سنوات تقريبًا".

وأوضح ترامب، إن محادثاته مع الرئيس الروسي كانت جيدة، بينما مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت سيئة، وأضاف أن الوضع في أوكرانيا مروع ويجب أن ننهي هذه الحرب.

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