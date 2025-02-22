"أ ف ب" نقلا عن مصادر دبلوماسية: واشنطن تقترح قرارًا أمميًا لا يذكر وحدة أراضي أوكرانيا

قالت وكالة "أ ف ب" نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مشروع قرار في الأمم المتحدة لا يتضمن أي إشارة إلى وحدة أراضي أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية خلال تصريحات لصحفيين، حيث قال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يجتمعا معًا للتوصل إلى حل لوقف الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأخذ أوكرانيا بأكملها إذا أراد، مضيفًا أن "هذا هو السبب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدولة التي غزته قبل ثلاث سنوات تقريبًا".

وأوضح ترامب، إن محادثاته مع الرئيس الروسي كانت جيدة، بينما مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت سيئة، وأضاف أن الوضع في أوكرانيا مروع ويجب أن ننهي هذه الحرب.