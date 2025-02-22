الخارجية الأمريكية: "روبيو" يؤكد عزم ترامب إنهاء الصراع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو أكد لنظيرة البولندي خلال لقائه في واشنطن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مؤتمرا صحفيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يجتمعا معًا للتوصل إلى حل لوقف الحرب.

وأضاف الرئيس الأمريكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأخذ أوكرانيا بأكملها إذا أراد، مضيفًا أن "هذا هو السبب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدولة التي غزته قبل ثلاث سنوات تقريبًا".

وصرح ترامب لـ إذاعة "فوكس نيوز" الأمريكية "هو يريد (بوتين) التوصل لاتفاق.. على الرغم من أنه ليس مضطرًا لإبرام صفقة، لأنه لو أراد، لكان قد حصل على البلاد بأكملها".

ولفت إلى أنه "من غير الضروري أن يكون زيلينسكي حاضرًا في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.