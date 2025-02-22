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السبت 22 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قاض أمريكي يمدد الحظر على إيلون ماسك ويمنعه من الوصول لأنظمة الخزانة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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قضت محكمة أمريكية بتمديد الحظر المفروض على رجل الأعمال إيلون ماسك، والذي يمنعه من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة الأمريكية. 

وفي وقت سابق، منع قاضي أمريكي إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأصدر القاضي أمرًا قضائيًا بمنع الوصول للبيانات. وأمر ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها،على الفور.

وذلك بعد أن رفع 19 مدعيًا عامًا للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية، التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف، حق الوصول إلى السجلات.

قاض أمريكي إيلون ماسك أنظمة الخزانة الأمريكية