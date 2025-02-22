ضمن مبادرة الخير.. «مستقبل وطن» المنيا يوزع آلاف الكراتين الرمضانية

في إطار جهوده المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا استعدادا لشهر رمضان الكريم، قام حزب "مستقبل وطن" بمحافظة المنيا بتنفيذ "مبادرة الخير" تم خلالها توزيع آلاف كراتين رمضان المعبئة بكميات كبيرة من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف مراكز وأقسام المحافظة.
وشهدت هذه المبادرة إشراف وحضور كل من: النائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وليد عبد القوي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وطاهر فتح الباب وعبد المحسن الأمناء المساعدين بالحزب بالمحافظة، وبعض الأمناء النوعيين بأمانة الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام حيث تم توزيع الكراتين على المواطنين الأكثر احتياجا بمناطق مختلفة بالمحافظة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل والأولى بالرعاية استعدادا للشهر الفضيل.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الخدمية التي ينفذها الحزب في إطار تعزيزه لمبدأ التكافل الاجتماعي، الذي يسعى إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق مبدأ التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، إيمانا من الحزب بأن الجهود المجتمعية هي جزء من استراتيجية الحزب التي تهدف إلي دعم المواطنين والتواجد الفعّال على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسيه بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.