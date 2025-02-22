طائرات الاحتلال تطلق قنابل صوتية في بلدة عبسان شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل صوتية بمحيط منازل الأهالي في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين.

كما انتشرت قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الخلة ببلدة الطور الشرقي بالقدس المحتلة. تزامنًا مع اقتحام قرية سلواد شمال رام الله.

وأفاد إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من الآليات العسكرية مخيم الجلزون قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

وأمس الجمعة، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي مواطنًا فلسطينيا على شارع عرانة شرق جنين، حيث اعتقله الاحتلال من داخل مركبته بعد إيقافها وتفتيشها، ولم تعرف هويته بعد.

ويستمر الاحتلال في مداهمة واقتحام البلدات والقرى في محافظة جنين، وشن اعتقالات واسعة في ظل العدوان المستمر على مدينة ومخيم جنين منذ 32 يوما.