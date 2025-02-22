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السبت 22 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

متحدث الصليب الأحمر: سلّمنا السلطات الإسرائيلية "رفات" بيباس

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، أنها سلمت السلطات الإسرائيلية رفات المحتجزة شيري بيباس. وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر أنه تم تسليم جثمانا جديدًا لـ شيري بيباس. 

وأمس الجمعة،  ردت حركة حماس، على الانتقادات الإسرائيلية لها بشأن جثمان المحتجزة شيري بيباس وما رافقها من تهديدات واتهامات بانتهاك اتفاق التبادل بأن رفات المحتجزة شيري بيباس يبدو أنها اختلطت مع بقايا بشرية أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية.

وأضاف المسؤول في حماس، إسماعيل الثوابتة، إن جثة شيري بيباس "تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدًا لحركة حماس، بأنه  سيجعلها تدفع ثمن عدم تسليم جثمان شيري بيباس كما هو متفق عليه. 

متحدث الصليب الأحمر شيري بيباس نتنياهو حركة حماس