سماع دوي انفجار جراء اصطدام طائرة مسيرة في مبنى بأحد أحياء كييف

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هناك دوي انفجار نتيجة اصطدام طائرة مسيرة في مبنى بأحد أحياء كييف.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن حدوث انفجارات قوية هزت كييف وسط إنذارات بغارة جوية. ونشرت قناة "بابليك" عبر "تلجرام: "سمعت أصوات انفجارات في كييف".

مع استمرار الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية والتي تقابلها هجمات مماثلة من الجانب الأوكراني، تسعى الدول الأوربية في دعم كييف عسكريا واقتصاديا، مع وجود مساعي أمريكية لإنهاء الحرب.

وفي تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، قال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يجتمعا معًا للتوصل إلى حل لوقف الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمرا صحفيًا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأخذ أوكرانيا بأكملها إذا أراد، مضيفًا أن "هذا هو السبب في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدولة التي غزته قبل ثلاث سنوات تقريبًا".